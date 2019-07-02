В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
Правительство Туниса издало указ, запрещающий ношение никаба (женского головного убора с узкой прорезью для глаз, закрывающего лицо) в государственных учреждениях, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Теперь женщины смогут соблюдать строгий исламский дресс-код лишь вне стен официальных ведомств.
Запрет на ношение никаба в общественных учреждениях действует и в ряде стран ЕС: Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Италии и Испании.
В мусульманском мире отдельные ограничения на хиджабы и никабы действуют в Алжире, Сирии, Турции и ряде других стран.