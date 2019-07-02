Махмуд Мамедгулиев едет в Грузию
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев посетит Грузию. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Давид Залкалиани, сообщает Report.
По словам Залкалиани, 11-12 июля Махмуд Мамедгулиев примет участие в международной конференции в Батуми, посвященной 10-летию программы Евросоюза "Восточное партнерство".
Д.Залкалиани сказал, что в конференции примут участие председатель Евросовета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, восемь министров иностранных дел, представляющих страны ЕС и страны-партнеры.