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Условия проживания Гульнары Каримовой в колонии соответствуют нормам, медицинская помощь ей оказывается в должной мере. К такому выводу пришли сотрудники Министерства юстиции, посетив женскую колонию № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, где содержится старшая дочь первого президента Узбекистана, сообщают узбекские СМИ. Как сообщает пресс-служба Минюста, Каримова поступила в колонию 14 марта 2019 года и помещена в отряд № 7 сектора № 2 (общий режим содержания). Она выразила желание получить кровать у окна. Место было уже занято другой осужденной, которая уступила его новоприбывшей.

Каримова записалась в библиотеку колонии, два раза отправляла письма – в марте и июне. Четыре раза получила бандероли и передачи, а также деньги от дочери, которые тратила в магазине колонии. На момент визита сотрудников Минюста деньги на ее расчетном счету еще оставались. С 12 по 15 апреля Каримова находилась на длительном свидании с членами своей семьи. За несколько дней до этого она дважды письменно отказалась от краткосрочных свиданий. 2 и 17 апреля, а также 17 июня встречалась со своим швейцарским адвокатом. Визитеры встретились с самой Гульнарой Каримовой. Во время беседы она не жаловалась на ущемление или ограничение ее прав как осужденной и демонстрировала нежелание общаться на эту тему. Ее претензии касались в основном перевода ставших ей близкими во время пребывания в колонии осужденных в другие отряды и имевшихся, по ее мнению, нарушений законодательства при расследовании ее уголовного дела.