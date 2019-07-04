Тюремная жизнь Гульнары Каримовой на кровати в бараке у окна
Условия проживания Гульнары Каримовой в колонии соответствуют нормам, медицинская помощь ей оказывается в должной мере. К такому выводу пришли сотрудники Министерства юстиции, посетив женскую колонию № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, где содержится старшая дочь первого президента Узбекистана, сообщают узбекские СМИ.
Как сообщает пресс-служба Минюста, Каримова поступила в колонию 14 марта 2019 года и помещена в отряд № 7 сектора № 2 (общий режим содержания). Она выразила желание получить кровать у окна. Место было уже занято другой осужденной, которая уступила его новоприбывшей.
Каримова записалась в библиотеку колонии, два раза отправляла письма – в марте и июне. Четыре раза получила бандероли и передачи, а также деньги от дочери, которые тратила в магазине колонии. На момент визита сотрудников Минюста деньги на ее расчетном счету еще оставались.
С 12 по 15 апреля Каримова находилась на длительном свидании с членами своей семьи. За несколько дней до этого она дважды письменно отказалась от краткосрочных свиданий. 2 и 17 апреля, а также 17 июня встречалась со своим швейцарским адвокатом.
Визитеры встретились с самой Гульнарой Каримовой. Во время беседы она не жаловалась на ущемление или ограничение ее прав как осужденной и демонстрировала нежелание общаться на эту тему. Ее претензии касались в основном перевода ставших ей близкими во время пребывания в колонии осужденных в другие отряды и имевшихся, по ее мнению, нарушений законодательства при расследовании ее уголовного дела.
На момент встречи Каримова находилась в санчасти, куда ее поместили из-за хронических заболеваний. По данным Минюста, они были выявлены у нее в декабре 2017 года в ходе комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной Главным бюро Минздрава. После прибытия Каримовой в колонию ей неоднократно оказывали квалифицированную медицинскую помощь, утверждают сотрудники Минюста.
Они подтвердили сообщение омбудсмена о том, что для этой осужденной были организованы консультации опытных специалистов Минздрава, среди которых были кардиолог, гинеколог, стоматолог, инфекционист, врачи функциональной диагностики СБДО и УЗИ, эндокринолог, гастроэнтеролог, психиатр и другие. Сама Каримова никаких претензий по поводу качества оказываемой ей медпомощи не предъявляла, при визуальном осмотре телесных повреждений у нее не обнаружено.
Старшая дочь первого президента Узбекистана является фигуранткой уголовных дел как за рубежом, где ее заподозрили в вымогательстве и отмывании денег, так и в Узбекистане. На родине по первому уголовному делу ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, по второму – к 10 годам заключения, но затем наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы. Каримову перевели в колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».