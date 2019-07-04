В Турции готовят места размещения российских С-400
Вооруженные силы Турции обустраивают базы войск противовоздушной обороны в окрестностях Анкары. Согласно опубликованным в Сети спутниковым снимкам, турецкие военные уже подготовили всю необходимую инфраструктуру для российской системы ПВО большой дальности С-400 «Триумф».
На снимках запечатлены, в частности, построенные казармы, армейские склады и оборудованные позиции для пусковых установок зенитной системы.
Фотографии новой военной базы появились в сети сразу после того, как турецкий государственный телеканал Haberturk сообщил, что в Турцию прибыла группа российских военных техников, которые займутся разгрузкой комплекса С-400. По информации телеканала, сами ракеты прибудут в страну уже на следующей неделе.