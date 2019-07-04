Россиян обвинили в попытке вмешаться в выборы в Ливии

В Ливии арестованы двое граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Имена и фамилии арестованных не приводятся, пишет Интерфакс.

Согласно информации, прокуратура временного правительства Ливии в Триполи заявляет, что россияне пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи - сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В конце 2018 года Bloomberg сообщало, что Саиф Каддафи обратился к Москве за поддержкой его кандидатуры на предстоящих выборах в Ливии. По сведениям агентства, он говорил об этом с заместителем министра иностранных дел РФ и передал через него письмо для Владимира Путина. В Кремле эту информацию не стали подтверждать.