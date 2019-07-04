Грузинские самолеты начинают летать в Москву через Ереван

В Грузии авиабилеты на рейсы из Тбилиси до Москвы и обратно на даты после 8 июля приобрели около 40 тысяч человек, однако из-за ввода временного запрета на прямое авиасообщение с РФ авиакомпания Georgian Airways не может доставить их к месту назначения прямым рейсом.

Авиакомпания Georgian Airways предложит им альтернативный маршрут Тбилиси - Ереван - Москва, заявила заместитель коммерческого директора авиакомпании Тамар Тандашвили в эфире грузинской телекомпании Pirveli.

"Авиакомпания приняла решение с помощью партнерской армянской авиакомпании предложить маршрут Тбилиси - Ереван - Москва", - сказала она, пояснив, что дополнительно платить за измененный маршрут пассажирам не придется: им поменяют билеты и отправят их в Москву через Ереван, передает ТАСС.