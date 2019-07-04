Информационно-вычислительный центр – 45 лет с вами

ИВЦ играет исключительную роль в развитии информационного общества в Азербайджане, а также создании электронного управления. Так, фундамент построения электронного правительства в стране был заложен именно местными специалистами Информационно-вычислительного центра.

Если посмотреть на долгий путь, пройденный центром с момента начала деятельности (5 июля 1974 года) по сей день, то можно убедиться в том, что ИВЦ, обладающий профессиональным кадровым потенциалом, добился больших успехов. И сегодня можно с уверенностью сказать, что Информационно-вычислительный центр превратился в одно из передовых и развитых предприятий страны в области ИКТ.

Сегодня исполняется 45 лет со дня создания Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

ИВЦ также является предприятием, обеспечивающим, согласно законодательству, деятельность Национального центра сертификационных услуг (корневой центр) для электронной подписи в стране. В настоящее время Национальный центр сертификационных услуг выдает электронную подпись государственным структурам, юридическим лицам, предпринимателям и гражданам. Также проделана большая работа по взаимному признанию электронной подписи. Министерство транспорта, связи и высоких технологий уже ведет переговоры по этому вопросу с соответствующими структурами Турции, Беларуси, Ирана, Катара и Украины. В стране проводится работа по развитию электронных услуг и электронной коммерции, разрабатываются стандарты в eIDAS, э-торговле и других областях.

В настоящее время Информационно-вычислительный центр уверенно движется к таким стратегическим целям, как электронизация страны, укрепления позиций Азербайджана в виртуальной сфере, исследование и внедрение высоких технологий, усиление страны с точки зрения базового и кадрового потенциала в области информационных технологий.

ИВЦ до сих пор добился целого ряда успехов. Реализуемые предприятием и приносящие пользу обществу проекты социальной направленности неоднократно привлекали внимание общественности страны и представителей СМИ. Среди них немало проектов, добившихся успеха в международном масштабе. В качестве примера можно привести проект «Говорящая библиотека», удостоенный награды в номинации «Чемпионский проект» на состоявшемся в Женеве (Швейцария) Всемирном саммите по информационному обществу Международного союза электросвязи. Этот проект был подготовлен специалистами Информационно-вычислительного центра при поддержке Фонда Гейдара Алиева и представлен на международный конкурс под брендом Made in Azerbaijan.

Основная сфера деятельности ИВЦ охватывает, можно сказать, все направления информационных технологий.

Приоритетом для центра, наряду с реализацией проектов, важных для страны, всегда была подготовка национальных кадров в сфере ИКТ.

Информационно-вычислительный центр, благодаря многолетнему опыту и профессионализму ставший Серебряным партнером компании Microsoft, обладает международными сертификатами качества ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 (ISO 27001:2005-2014). Это имеет особое значение при участии центра в важных проектах.

Информационно-вычислительный центр, стремительно двигаясь к поставленным целям, уверен, что сможет еще более укрепить свои позиции в ряду ведущих фигур в сфере ИКТ.