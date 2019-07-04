Австрийская компания скупила сотни гектаров земли в Кусарах
Всемирно известный австрийский производитель кондитерских изделий Manner приобрел в Азербайджане 125 га территории для выращивания фундука. По информации агентства Die Presse, таким образом компания хочет обезопасить себя от срывов поставок сырья от партнеров.
Согласно информации, компания рассматривала несколько стран, чтобы наладить собственное производство фундука. В конечном итоге выбор пал на Азербайджан.
Сообщается, что для этих целей было создано ООО «Маннер Азербайджан», которое приобрело землю в Кусарском районе.
Отметим, что дела в последнее время у концерна идут в гору. Так, в 2018 году компания увеличила свои продажи на 3% до210 миллионов евро. Компании принадлежат такие кондитерские бренды как Manner, Casali, Victor Schmidt, Ildefonso и Napoli.