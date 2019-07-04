Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении генерал-майора полиции Сейфуллы Азимова на должность первого заместителя министра внутренних дел, сообщает Qafqazinfo.

Отметим, что до этого назначения генерал-майор полиции С.Азимов был начальником Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, что до 20 июня 2019 года должность первого заместителя министра внутренних дел на протяжении 15 лет занимал нынешний глава МВД генерал-полковник Вилаят Эйвазов.