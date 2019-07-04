Нефть марки Brent демонстрирует уверенный подъем на торгах в пятницу, WTI продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара США после публикации сильных статданных по американскому рынку труда.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 составила $63,89 за баррель, что на $0,59 (0,93%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,27 (0,47%) - до $57,07 за баррель.