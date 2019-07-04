Трамп призвал Иран к осторожности

"Посмотрим, что будет с Ираном. Ирану нужно быть очень осторожным", - сказал он в ходе общения с журналистами в пятницу, отвечая на просьбу прокомментировать последние заявления Ирана по ядерной сделке.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти ранее заявил, что Иран будет отвечать на нарушения СВПД в той степени, в которой стороны сделки будут нарушать ее. По его словам, Иран не будет первым предпринимать каких-либо шагов, если только другие стороны договоренности не сделают этого. Он отметил, что до сих пор противоположные стороны ядерной сделки шаг за шагом - США напрямую, европейские страны косвенно - нарушали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).