Участник встречи Путина и Абэ заразился краснухой

Глава государственного Японского банка для экономического сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда заболел краснухой. Он участвовал в переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G20, передает Росбалт со ссылкой на японский телеканал NHK.

По данным телеканала, 61-летний Маэда 1 июля обратился к врачу с жалобой на сыпь. Ему поставили диагноз «краснуха».

В Осаке он встречался с представителями российских бизнес-кругов и присутствовал на церемонии подписания документов. В частности, JBIC и российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились об инвестициях в проект завода по производству метанола в Волгограде.

Краснуха — острая вирусная инфекция. Ее симптомы могут проявиться спустя две-три недели после контакта с зараженным человеком.