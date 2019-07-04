США запросили экстренную встречу МАГАТЭ по Ирану

Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание совета управляющих МАГАТЭ. США намерены обсудить вызвавший у них обеспокоенность доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает постпредство США при международных организациях в Вене, передает Интерфакс.

О том, когда может состояться заседание, не уточняется. Однако западные СМИ сообщают со ссылкой на представителя МАГАТЭ, что встреча пройдет 10 июля.

Тегеран 8 мая объявил, что иранская сторона прекратит вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов. Такое решение объясняется Ираном тем, что европейские страны не выполнили часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), прежде всего, о запуске механизма для расчетов INSTEX и распространении его на нефтяные сделки.

Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

Ранее МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

INSTEX - специальный финансовый механизм, разработанный Европой для реализации сделок с Ираном в условиях санкций США.