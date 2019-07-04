НАТО усилит ПРО в Европе из-за России

НАТО рассматривает возможность усиления системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает The New York Times.

Американская газета пишет, что речь идет о системах Aegis Ashore в Румынии и Польше, которые могут получить модернизированные радары и перехватчики, способные противодействовать российской крылатой ракете 9М729, либо о замене развернутых комплексов на другие.

В мае в Девеселу (Румыния) завершилось развертывание комплекса ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), который на несколько недель должен заменить проходящую модернизацию стационарную Aegis Ashore.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Россия считает грубым нарушением ДРСМД развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

США обвиняют Россию в сокрытии истинных возможностей 9М729 наземного комплекса «Искандер-М», заявляя, что ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

Если к августу Москва и Вашингтон не придут к компромиссу, ДРСМД будет расторгнут.