Украине предрекли техногенную катастрофу

Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа. Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает «Газета.ру».

По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если украинское государство не закачает 20 млрд куб. газа к началу отопительного сезона.

«Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет», - пояснил Коболев.

Он отметил, что сейчас закачано лишь 13,8 млрд куб. Стране необходимо ежедневно закачивать по 60 млн куб., чтобы выйти на нужный объем в сроки, уточнил глава «Нафтогаза».