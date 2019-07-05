В России мужчина облил бензином родителей и поджег их

В Архангельской области РФ мужчина облил родителей бензином и поджег их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как отмечается, мужчина в свой день рождения, распивая спиртные напитки, поссорился с родителями. После этого он облил родителей и принадлежащий им дом бензином и поджег. Уточняется, что отец от полученных ожогов скончался, а мать смогла выжить, выпрыгнув из окна.

«Дом и находящееся в нем имущество в возникшем пожаре полностью уничтожены», - сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Мужчина признал свою вину, против него возбудили уголовное дело.