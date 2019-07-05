Крушение прогулочного судна в Черном море: есть погибшие и пропавшие без вести

Четырех человек ищут после крушения прогулочного судна в Черном море около населенного пункта Джубга Краснодарского края, передает ТАСС.

Источник в экстренных службах Краснодарского края подтвердил агентству, что на борту находились 43 человека.

«Из 43 человек, по предварительным данным, на берег были доставлены 39 человек, из них двое скончались», - сказал источник.

Также сообщается, что судно было перегружено. Директор пляжа «Джугба» Андрей Андреев заявил, что на таком судне нельзя размещать более 12 человек.