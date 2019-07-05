Соперник Трампа предрек исчезновение НАТО

Переизбрание действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году приведет к исчезновению НАТО. Об этом бывший вице-президент Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN.

Фрагмент беседы, в которой политик предрекает распад НАТО, был опубликован в официальном микроблоге телеканала в Twitter.

«Если он будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет», - сказал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и бывшего вице-президента Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена «сонным», а Сандерса – «сумасшедшим Берни».