Путин поздравил Мадуро

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики. Об этом в пятницу сообщило Венесуэльское агентство новостей.

"Мы продолжим работу по развитию наших дружеских и союзнических отношений друзей с братской Венесуэлой", - написал глава России в поздравительном письме, текст которого привело агентство.

Путин также отметил, что между странами был достигнут высокий уровень сотрудничества "в политической, торговой, энергетической, научно-технической и других областях".

В этом году Венесуэла отмечает 208-ю годовщину провозглашения независимости от Испании.