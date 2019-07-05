Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия, передает агентство Франс Пресс.
"Президент Эрдоган подтвердил свою поддержку признанному международным сообществом правительству Фаиза Сараджа и призвал к прекращению незаконных нападений, осуществляемых силами Халифы Хафтара", - приводит агентство заявление администрации турецкого лидера.