В Москве задержали таксиста-отравителя из Армении

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в Москве таксиста, который подозревается в отравлении клиента жидкостью непонятного содержания. Отмечается, что мужчина добровольно явился в отдел полиции после разъяснительной беседы с родственниками.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области", - передаёт ее слова РИА Новости.

Уточняется, что подозреваемый напоил клиента водой с неизвестным веществом, после чего вытащил у него банковскую карту и снял 16 тысяч рублей. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц с отравлением.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.