Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН «Сборная Рудн» и продюсер сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям.

Как отмечается, Тарбаева выдвинет в Совет Федерации врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

Он объяснил свое решение тем, что Тарбаев популярный человек в регионе.

При этом сам продюсер подтвердил, что получил данное предложение и согласился на него.