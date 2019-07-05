Аляска переживает аномальную жару

Рекордную жару зафиксировали на Аляске. Как сообщает CBS со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США, в трех городах температура стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений. Так, в Анкоридже воздух погрелся до +32,2 градуса по Цельсию. В городах Кенай и Кинг Салмон — до +31,6 градуса по Цельсию.

Синоптики считают, что повышение температуры может быть связано с высоким давлением, которое установилось над центральной частью Аляски, сообщает Associated Press.

Предыдущий рекорд был установлен 14 июня 1969 года, когда столбик термометра поднялся 29,4 градуса тепла.