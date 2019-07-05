Трамп сделал заявление насчет НЛО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что сомневается в существовании НЛО, но не исключает возможность их неожиданного появления. Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Ну, я не хочу вдаваться в подробности. Но лично я склонен сомневаться в этом», — начал Трамп.

Он добавил, что считает себя «неверующим в НЛО», но считает, что в наше время «возможно все».

Журналист попросил Трампа рассказать все, что он знает о летчиках ВМФ, которые недавно заявили, что видели инопланетян. Президент же назвал пилотов — не пилотами.

«Но у нас были люди, которые говорили, что они что-то видели», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что сенат США провел закрытые слушания по НЛО.