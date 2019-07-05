Азербайджан продает свой бизнес-центр в Милане

Издание отмечает, что Госнефтефонд Азербайджана, Blackstone Group Inc и UBS Group AG хотят получить выгоду от роста потребности в офисах и арендной платы в Милане. В Милане перестали строить новые бизнес-центры, что и приводит к росту арендной платы. Но дефицит элитной недвижимости в ряде городов Европы вынуждает глобальных инвесторов искать новые рынки.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана ведет переговоры по продаже находящегося у него в собственности бизнес центра Palazzo Turati İnvesco в Милане. Об этом сообщает Bloomberg.

После мирового экономического кризиса рынок недвижимости в Италии еще долгое время не мог прийти в себя. В итоге, крупные инвесторы предпочитали уходить из итальянских городов и приобретать недвижимость в более перспективных Париже, Берлине, Франкфурте и т.д. Но теперь ситуация начала меняться.

По информации Bloоmberg, в настоящее время в Милане готовится сразу несколько крупных сделок по купле-продаже недвижимости. Так, Госнефтефонд Азербайджана близок к тому, чтобы продать бизнес-центр Palazzo Turati İnvesco за 112 или 126 миллионов долларов.

В то же время, группа «Амунди» готовится продать офисное здание на улице Густава Фара за 50 миллионов долларов, а семья миллиардера Ровати, напротив, – покупает бизнес-центр Piazza Cavour за 170 миллионов евро.

Представитель Госнефтефонда Азербайджана не прокомментировал изданию информацию о продаже своего бизнес-центра.

Стоит напомнить, что этот бизнес-центр, расположенный в исторической части Милана Госнефтефонд Азербайджана приобрел в 2016 году за 96 миллионов евро. Здание имеет высоту в шесть этажей. Общая площадь составляет 10 360 квадратных метров.