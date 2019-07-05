В войсковой части разорвался снаряд: погибли военнослужащие заявление Минобороны
В одной из воинских частей азербайджанской армии произошел несчастный случай, в результате которого погибли двое военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно информации, из рук одного из военнослужащих упал и взорвался заряд танкового снаряда.
В результате инцидента погибли прапорщик Амиддин Шахмалы оглу Агаларов и младший сержант Самир Чингиз оглу Салахов.
Кроме того, в результате взрыва тяжело ранен прапорщик Нурлан Рагим оглу Мамедов.
По факту ведется расследование.