К Борису Джонсону приставили круглосуточную охрану

Сотрудники правоохранительных органов Британии круглосуточно охраняют кандидата на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона. Под защитой полиции он находится из-за возможной подготовки нападения, пишет The Sun.

СМИ поясняет, что на фоне предстоящих выборов внимание к его персоне сильно взросло. Поэтом политику предоставили группу охранников, полицейских-водителей и специальные пуленепробиваемые транспортные средства.

Передвигаться по городу на велосипеде, как раньше это делал Джонсон, теперь он не сможет — во всяком случае, до итогового голосования за кандидатов на пост премьера Британии.

На эту должность претендуют два политика — сам Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант.