Ильхам Алиев принял итальянскую делегацию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял президента итальянского региона Венето Луку Дзая и членов итальянской делегации, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял президента итальянского региона Венето Луку Дзая и членов итальянской делегации, сообщает пресс-служба главы государства.
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