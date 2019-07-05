В Азербайджане скончался молодой писатель
Молодой писатель Махмуд Агакишиев (Второй Махмуд) скончался сегодня в своем доме в Баку. Об этом его родственники написали в социальной сети.
Писатель умер от сердечного приступа.
Молодой писатель Махмуд Агакишиев (Второй Махмуд) скончался сегодня в своем доме в Баку. Об этом его родственники написали в социальной сети.
Писатель умер от сердечного приступа.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.