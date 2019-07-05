В Азербайджане скончался молодой писатель

Молодой писатель Махмуд Агакишиев (Второй Махмуд) скончался сегодня в своем доме в Баку. Об этом его родственники написали в социальной сети.

Писатель умер от сердечного приступа.

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