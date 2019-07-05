В Турции уволили главу Центробанка

В Турции ушел в отставку председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая. Документ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает правительственная газета Resmi Gazete.

По данным Reuters Эрдоган и министр финансов Турции Берат Албайрак потребовали отставки главы ЦБ после того, как он отказался уйти добровольно из-за разногласий в проводимой ЦБ политике.

Должнось Четинкая занял заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.

В марте турецкая экономика впервые с 2009 года вошла в рецессию. В попытках замедлить инфляцию в 2018 году ЦБ повысил базовую процентную ставку сразу на 6,25 п. п. — с 17,75 до 24% годовых. Как писали СМИ, решение было принято вопреки намерениям Эрдогана.