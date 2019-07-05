Вслед за ними и я благополучно пристроился к длинной очереди из мужиков с военной выправкой, которых Минобороны СССР перебрасывало в одну из горячих точек Ближнего Востока. Делал я это не без волнения, помня напутствия своего непосредственного шефа в Агентстве, опытнейшего знатока ближневосточной прессы Виктора Ивановича Никулина. Сейчас мне они вспоминаются как дежурные слова старшего коллеги, а тогда я мысленно повторял наставления как лучше строить отношения с сирийскими коллегами, закреплял в памяти имена сотрудников АПН и ТАСС, с которыми мне предстояло сотрудничать, удивляясь большому числу армянских имен.

…То была моя первая загранкомандировка – летом 1974 года. Я направлялся в Сирию, где прежде чем принять дела в Отделении Агентства печати Новости должен был покрутиться в качестве сотрудника пресс-службы АПН, на открывающейся международной выставке. Мой багаж – огромные тюки с пропагандистской литературой о преимуществах и достижениях первого в мире социалистического государства, включая тексты, подаренные мне в республиканском Обществе дружбы, заблаговременно миновали службы контроля московского аэропорта.

Военные в гражданском по этому случаю распаковали свои тюки и дружно выпили за скорый вылет. К вечеру, когда нам сообщили, что можно расходиться по домам и явиться в Шереметьево не позднее 8.00. следующего утра обошлось без радостных перезвонов граненных стаканов – все было давно выпито. Нам пришлось кажется еще раза два или три возвращаться в отель, но уже в первую ночь из редакции успокоили: «На Кипре бушует война. Ищем для вас новый подходящий маршрут».

Кстати, по этому поводу бывший бакинец, один из ведущих редакторов нашей ближневосточной редакции Гарик Беджанян дал практическую наводку, кому из них передать от него привет и от кого следует держаться подальше. Мои размышления прервало сообщение информационной службы об откладываемых рейсах. Их было несколько и я с удовлетворением отметил про себя, что рейса Москва-Дамаск среди них не значится. Моя радость однако оказалась недолгой, следующее включение объявлений я запомнил на всю остальную жизнь: «Рейс Москва-Дамаск откладывается…»

Надо заметить, что я находился в возрасте, когда твердая уверенность в собственной везучести является привычным состоянием, к тому же все творческие цели, которые я ставил перед собой достигались без особого труда. Подтверждением этой биографической особенности явился и инцидент, имевший место на самом высоком московском уровне, где наше начальство было подвергнуто разгромной критике за то, что в своей работе с загранкадрами целиком и полностью опирается лишь на москвичей.

«Вот мы и принялись искать журналистов-арабистов в республиканских отделениях. К тому же вы успешно сотрудничаете с редакцией стран Ближнего Востока. Езжайте, подтвердите, что мы не ошиблись в своем выборе», - примерно так напутствовали меня в загранкадрах. Увы, война на Кипре никак не вписывалась в столь удачно складывающийся сюжет о моей перспективности.

Однако я верил в себя, и объявление поздно ночью, что начинается посадка в самолет, направляющийся в Дамаск только подтвердило обоснованность этой моей веры в собственную удачливость. И в то время, как женская половина офицерства, направляющегося в объятую войной Сирию явно запаниковала, узнав о том, что посадки на Кипре не будет, потому как мы летим по другому маршруту, какому – позже будет сказано, я великодушно раскупорил свою бутыль «Столичной» к вящей радости молодого капитана из Сибири, впервые покидавшего пределы социалистической родины…

* * *

«Столичная» как я и ожидал благотворно подействовала на мое состояние и я немедленно заснул, в то время как весь салон принялся бурно обсуждать злободневную тему о том, а не ждут ли нас новые приключения в загадочной стране Сирия, куда нас забрасывала судьба решением высоких советских инстанций. Я проснулся как и планировал через три часа, которых достаточно было, чтобы приземлиться в аэропорту Дамаска. Однако суетившиеся на взлетной полосе люди странным образом слишком похожи были на бакинцев и к тому же при ближайшем рассмотрении оказалось, что и говорят они не по-арабски, а на чистейшем азербайджанском языке.

«После дозаправки в аэропорту Бина мы продолжим наш рейс. Спокойной ночи!»,- успокоил голос дежурной стюардессы. Не успел я заснуть, как тот же спокойный голос пригласил нас в здание тегеранского аэропорта на чашку чая. Потребность в чае была велика, потому как уже брезжил рассвет. Но хлебнуть иранского напитка было мне не суждено: взволнованный голос дежурного по аэропорту произнес на фарси нечто такое, что наши стюардессы засуетились, кинулись к дверям, а мы - за ними. И это суета каким-то чудесным образом перекинулась в плавящийся под жгучим сирийским солнцем аэропорт Дамаска.

- Где вы пропадаете? – набросился на меня наш представитель Георгий Макавьев, словно бы я являлся не собкором из Центра, а штурманом рейсового самолета. По дороге в Отделение АПН (о холодном душе в отеле и кратковременном отдыхе и речи не могло быть: «Наш ждет посол – товарищ Мухитдинов!»), эта фамилия была произнесена так, как будто Н.А.Мухитдинов по прежнему является Секретарем ЦК КПСС и в любой момент может объявить мне партийный выговор. Короче мы с Макавьевым стрелой ворвались в наше диппредставительство, где получили уточнение, что после обеда Нуритдин Акрамович как обычно совершает мацион в прилегающем к посольству саду, если, конечно, он не удалился вообще к себе домой. Но посол нас ждал и это было заметно по его раскрасневшемуся лицу, ничего хорошего нам не предвещавшему.

«Оставайтесь здесь!»- приказано было моему спутнику, который помимо журналистской должности являлся еще и первым секретарем посольства СССР в Сирии. Макавьев остановился как вкопанный, мне же жестом было велено продолжить прогулку вместе с послом.

Первый его вопрос застал, как я и предполагал врасплох: «Как там дела у Гейдара Алиевича?»