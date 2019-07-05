Еще один таможенник попался на взятке

Государственный таможенный комитет продолжает предпринимать соответствующие меры для борьбы с коррупцией и пресечения незаконных действий.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, в ходе расследования, проведенного сотрудниками Управления внутренней безопасности, было выявлено, что старший инспектор отдела Таможенных процедур и выплат полковник-лейтенант Намик Фируддин оглу Асадов незаконно требовал у представителя компании Liebherr-Azeri LLC 350 манатов за ускорение процедуры таможенного оформления грузов.

При этом Намик Асадов требовал передать сумму не напрямую, а через третьих лиц.

Приказом председателя Государственного таможенного комитета Намик Асадов был освобожден от занимаемой должности. Собранные по делу материалы были направлены в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки.