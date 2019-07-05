По факту гибели азербайджанских военных возбудили уголовное дело
В связи с несчастным случаем в воинской части в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры, в связи с несчастным случаем, произошедшим утром, сотрудники ведомства и работники местной военной прокуратуры отправились к месту происшествия.
По факту в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело. Создана следственная группа и осуществляются оперативные следственные меры.
Для проведения осмотра места происшествия, определения круга свидетелей и их опроса, проведения надлежащей экспертизы, будут приняты все меры, согласно соответствующим требованиям законодательства.
Напомним, что ранее в субботу произошел взрыв заряда танкового снаряда, в результате которого погибли два военнослужащих и был тяжело ранен третий.