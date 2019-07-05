США захотели видеть Зеленского

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится в ближайшем будущем. Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Мы ждем его визита. Дата еще не назначена, но это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону», — сказал дипломат.

По его словам, США посылают Зеленскому сигнал о полной поддержке его реформ на Украине. «Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать (провести реформы — прим. «Ленты.ру»), это позволит Украине избавиться от наследия прошлого», — отметил Волкер.

Также спецпредставитель Госдепа назвал разведение сил в Донбассе «позитивным шагом, который привлекает внимание к бездействию России». По мнению Волкера, Киев должен играть ведущую роль в Нормандском процессе по урегулированию конфликта.