На тайные похороны погибших подводников пришли сотни людей

Всех моряков-подводников, погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает ТАСС.

Проститься с погибшими пришли сотни людей. В частности, на церемонию прибыл главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, заместитель министра обороны Андрей Картаполов и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как отмечает агентство, доступ на кладбище было решено ограничить до 13:00 по московскому времени. У главного входа дежурили сотрудники военной полиции, ГИБДД и бригады скорой помощи.

Ранее в июле сообщалось, что похороны подводников было решено провести в закрытом режиме. Отмечалось, что дату и место церемонии официально объявлять не будут, и присутствовать на ней смогут только родные, близкие друзья и сослуживцы моряков.