Синоптики назвали погоду на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 26-30 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 28-30 градусов тепла
Атмосферное давление ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.
На пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды - 22-23 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса.