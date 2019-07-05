Бомбовые удары по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии продолжаются. Под обстрелами погибли еще 14 человек, 20 получили ранения, сообщает «Анадолу».

По данным СМИ, удары осуществляют ВВС режима Башара Асада и ВКС России. Бомбы были сброшены в зоне деэскалации в Идлибе на города: Кефренбил и Хан-Шейхун, районы Быдама и Мыхамдил, села Хас, Бсида, Рекая, Маррытхырма, Сыхаян, Мсыбин, Кеферин, Кеферседжне, Термела, Бсанкол, Урейнибе, Эрменая, Сермин, Хиш, Абиеин и Амрие.

Поисково-спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти.