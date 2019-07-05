Мадуро начинает военные учения

Венесуэла готовится к проведению новых военных учений, заявил президент страны Николас Мадуро на праздновании Дня независимости.

По его словам, маневры пройдут 24 июля и будут приурочены ко Дню рождения национального героя и «освободителя» Симона Боливара (24 июля 1783 года).

Военно-гражданские учения по защите морского пространства и рек предназначены для проверки планов по национальной обороне.

«Мы проведем учения для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и венесуэльских границ», — добавил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Последний раз крупные военные учения проводились в Венесуэле в середине февраля на фоне попытки госпереворота.