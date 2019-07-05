В Канаде зафиксирована аномальная жара
Столбики термометров в провинциях Восточной Канады зашкаливают за отметку 40 градусов, такая погода сохранится до воскресенья.
Как сообщает Национальное метеобюро, от аномальной жары изнывают жители провинций Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Онтарио.
Во всех указанных регионах действует экстренное погодное предупреждение, а жители стараются реже бывать на улице.
В столице страны Оттаве чуть холоднее — около 33 градусов, однако при высокой влажности переносить этот зной еще тяжелее. В субботу здесь потеплеет до 40 градусов.