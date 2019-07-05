Виктория Магда 18:01

Гульнара Каримова - старшая дочь покойного президента Ислама Каримова, останется в женской колонии общего режима Зангиатинского района Ташкентской области. Заключение продлится, по крайней мере, до тех пор, пока не будут возвращены Узбекистану все незаконно приобретенные ею активы. Сотрудники министерства юстиции Республики Узбекистан, на основании жалоб на плохое состояние здоровья осужденной, провели проверку в колонии и пришли к выводу, что условия, в которых находится Каримова, соответствуют нормам, а медицинская помощь ей оказывается в должной мере. История Гульнары Каримовой сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Если все сводилось бы только к теме незаконного вывода средств и возвращения их в Узбекистан, то интрига бы отсутствовала. Но Узбекистан – страна особенная с определенным набором восточных традиций: правителям и их отпрыскам позволяется и прощается больше, чем обычным людям.

При необходимости Гульнара Исламовна всегда может заявить, что сотни миллионов долларов или даже миллиарды долларов на ее счетах и счетах подставных лиц, а также объекты элитной недвижимости, предназначались вовсе не на «булавки» и не на «черный день», а являлись, например, накоплениями для очередного Фонда развития Узбекистана или для гуманитарных программ, которые в свое время проходили через нее. Тем более, что ни для кого в Узбекистане не было секретом, что Гульнара, в отличие от своей младшей сестры Лолы, славилась политическими амбициями. Карьера Гульнары Каримовой до поры до времени складывалась успешно. Она получила хорошее образование. Как-то в беседе с автором она назвала себя «вечной студенткой». Как и полагается ребенку номенклатурных родителей, Гульнара закончила престижную школу с математическим уклоном, потом - отделение международной экономики философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета. В 1992 году уехала учиться в Америку. Вернулась из-за океана, обладая дипломом Института модных технологий при Университете Нью-Йорка и степенью магистра искусств Гарвардского университета, а также с опытом работы на должности советника постоянного представительства Узбекистана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Вернулась не одна, а с детьми – с сыном Исламом и дочерью Иман, нарушив при этом постановление суда США, вынесенное после бракоразводного процесса. Мужем Гульнары был гражданин США Мансур Максуди - этнический узбек из Афганистана. В Ташкенте Каримова начала строить карьеру заново, стартовав со скромного поста советника-посланника посольства Узбекистана в России. Затем она плавно пересела в кресло замминистра иностранных дел Узбекистана. Одновременно стала открывать различные благотворительные организации – Фонд Форум узбекской культуры, Центр политических исследований - своего рода политтехнологический «мозговой центр», без рекомендации которого в стране не принималось ни одно решение в сфере энергетики и транзита. Гульнара Исламовна создала также Фонд поддержки социальных инициатив, который объединил неправительственные организации страны. В числе заметных проектов фонда - прокладка труб с целью обеспечения питьевой водой отдаленных засушливых регионов Узбекистана. Отдельной статьей шла помощь Каримовой одаренным детям.

Несмотря на широкую благотворительную деятельность, отношение к ней узбекской элиты и простых людей было противоречивым. Ее и боялись, и боготворили. Это – на фоне ее стремительно возраставшего влияния на экономику и политику страны: в Узбекистане и за рубежом ее стали называть преемницей на пост президента страны. Казалось, сама Гульнара скептически относилась к отведенной ей роли преемницы отца. Ее интересовали занятия дизайном, музыкой и… деньги. Американские дипломаты, работавшие в Узбекистане, называли ее «криминальной баронессой» и «самой ненавистной в стране персоной». Об этом свидетельствовали опубликованные в WikiLeaks документы. Ислам Каримов, от греха подальше, отправил Гульнару послом в Испанию. Здесь при наличии денег раскрылся ее творческий потенциал. В сотрудничестве с компанией Chopard Гульнара Каримова запустила свой бренд ювелирных изделий и аксессуаров GULI, представив новую коллекцию на крупнейших неделях моды, таких как Mercedes-Benz Fashion Week New York, Milan Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Кроме этого, она покоряла поп-сцену, записав альбом под псевдонимом Gugusha (созвучный с именем известной иранской певицы Gugush, покинувшей Тегеран после исламской революции), чтобы, как злословили за спиной, «раскручиваться» было легче. Свою первую песню она посвятила отцу, который «дает богатство и не требует взамен благодарности», и назвала его своей главной опорой. Но отцовский «меч» уже завис у нее над головой. Ему не нравились злоупотребления дочери. Президент Каримов лишил ее дипломатического статуса и посадил под домашний арест. Позже стало известно, что Гульнару Каримову обвинили в сокрытии валюты, получении «откатов», нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли, подделке документов. Общая сумма ущерба от ее «деятельности» оценивалась почти в 2 млрд. долларов.

По другой версии конфликт с отцом произошел в 2013 году из-за того, что Гульнара слишком откровенно стала лезть в политику. Последнее подтверждает ее сын Ислам Каримов-младший. В интервью BBC он сказал, что причина всех бед Гульнары Каримовой в публичности. «Дедушка (президент Ислам Каримов - Haqqin) всегда говорил: «Ты никогда не должна меня затмить». У него был комплекс, что она может украсть у него любовь народа. Хотя она и не пыталась, всегда о нем хорошо и высоко отзывалась». Каримов-младший считает, что его мать «оклеветали». Он сказал, что «во-первых, все заявления против его матери утрированы, а во-вторых, многие заявления фальсифицированы». Все обвинения, в том числе приписываемые ей активы – в деле фигурирует сумма 2 млрд долл., – не соответствуют, по его словам, действительности. Каримов-младший живет в Лондоне. Он утверждает, что всегда был в курсе финансового положения матери. По его словам, 2 млрд долл. – «это заоблачная сумма», существование которой не доказано. Это деньги, принадлежавшие «всем коррумпированным министрам, нашим родственникам». Но «все приплюсовали ей»… «Мать осудят, а все останутся чистыми и продолжат работать», – заявил Ислам Каримов-младший. Он предложил передать «дело Гульнары Каримовой» в любой международный суд, а ее саму и помощников – Рустама Мадумарова и Гаянэ Авакян – пригласить на процесс любого международного суда, «где у них будет возможность хотя бы в течение пяти минут изложить свою позицию». Каримов-младший обещал в ближайшее время опубликовать некий документ, в котором будут названы имена всех чиновников, причастных к «делу Гульнары». Но свет пока так и не увидел этот документ. Дочь Гульнары Иман периодически публикует подробности о жизни матери в Instagram. В одном из последних сообщений говорилось о том, что нарушаются права осужденной Гульнары Каримовой. Иман также писала, что ее матери отказывают в лечении, несмотря на то, что у нее наблюдаются проблемы с давлением из-за перенесенного гипертонического криза. Кроме этого, руководство учреждения якобы оказывает на дочь бывшего президента республики «физическое и психологическое давление» и пытается приписать ей нарушения режима. Властям ничего не оставалось, как устроить проверку, по итогам которой, как уже было сказано, нарушений режима в отношении Каримовой выявлено не было.

В колонии Гульнара Каримова оказалась в марте, нарушив домашний режим заключения. После этого она обратилась с открытым письмом к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой о помиловании. Она сообщила о своем плохом самочувствии и обещала не претендовать на 686 млн долл., хранящихся на ее счетах в зарубежных банках. И якобы 1,2 млрд долл. личных активов Гульнары Каримовой уже «работают на благо республиканского бюджета». Практически одновременно стало известно о заявление Федеральной прокуратуры Швейцарии, которая сообщила, что готова вернуть Узбекистану 130 млн швейцарских франков (133 млн долл.), которые были изъяты в ходе расследования по делу Гульнары Каримовой. В это же время представители узбекского шоу-бизнеса и блогеры запустили «челлендж» за освобождение Гульнары. Сегодня эксперты не исключают, что ее положение может измениться. «Имидж политического узника способен частично изменить образ Гульнары Каримовой. Как минимум, вероятно, можно говорить о гипотетической сделке: деньги на счетах и недвижимость – в обмен на (ограниченную) свободу», – сказал Haqqin эксперт по странам постсовесткого пространства, историк, политолог Зураб Тодуа. По его мнению, вариант, по которому можно было бы пофантазировать на тему политической активности и объединении вокруг Гульнары недовольных представителей политической элиты, все-таки следует признать маловероятным. За годы независимости в Узбекистане сложилась более–менее устойчивая система власти, основанная на сохранении равновесия между кланами. Любой, кто поставит под сомнение существующий баланс сил, будет отторгнут. Кроме того, перед глазами наиболее влиятельных представителей политической элиты есть пример Киргизии, в которой смена власти в 2005 и 2010 годах сопровождалась массовыми беспорядками и «революционными» выступлениями.