В Баку продолжается работа по модернизации системы общественного транспорта. Благодаря правильной и прозрачной системе, налаженной Бакинским транспортным агентством, за предыдущий период перевозчики завезли в страну более 200 современных автобусов, сообщает пресс-служба БТА.

Воспользовавшись благоприятными условиями, созданными для предпринимателей, ООО Vətən.AZ-Trans также привезло в страну новые автобусы. С завтрашнего дня в Баку будет действовать новый автобусный маршрут №46. Оплата проезда на этом маршруте в ближайшее время станет осуществляться в безналичной форме.

Новые автобусы İsuzu Citibus помимо того, что соответствуют стандартам Евро-5, позволяют повысить качество услуг, оказываемых пассажирам. Автобусы оснащены специальным устройством для инвалидных колясок.

Стоит также отметить, что в рамках работ по обновлению автобусного парка столицы, в Баку будет завезено 300 автобусов. Первая партия автобусов появится в Баку уже в августе.