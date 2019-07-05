В Мексике задержали семь россиян
Семерых россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
В дипмиссии отметили, что группу россиян задержали и не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей.
В посольстве также рассказали, что задержанные около трех дней находятся в аэропорту Канкуна. При этом в консульство России они не обращались.
В дипмиссии сообщили, что задержанные ждут обратного рейса.
Дипломаты также подчеркнули, что россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна по причине несоответствия цели поездки заявленной.