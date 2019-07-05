Эльмир Алиев, отдел спорта 21:37

Дзюдо – одно из самых популярных единоборств в мире. Этот вид спорта активно развивается в 204 странах, и конкуренция на международных соревнованиях достигает невероятных пределов. Но несмотря на высочайший уровень соперничества, азербайджанские дзюдоисты демонстрируют стабильно высокие результаты на международной арене.

Наша школа дзюдо растила и растит великолепных спортсменов, и хочется верить, что у Азербайджана будет все больше талантов, способных сказать веское слово на мировом татами. Одной из арен, где воспитывают будущих победителей Олимпиад и чемпионатов мира, является Judo Club 2012 – спортивный комплекс, расположенный в центре Баку. В трех залах клуба занимаются почти 500 человек. Здесь проводятся тренировки не только по дзюдо, но и по самбо, каратэ, айкидо, акробатике, художественной гимнастике, джиу-джитсу. Однако приоритет, как видно из комплекса, отдается дзюдоистам. «Дзюдо для нас основной вид спорта, - говорит в беседе с haqqin.az директор клуба Хафис Гаджиев. – Но в последнее время растет и популярность каратэ. Особенно заметно это стало после того, как этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр». Создателем Judo Club 2012 является бизнесмен, президент Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, член исполкома Федерации дзюдо нашей страны, чемпион мира и Европы среди ветеранов Азер Аскеров. Влюбленный в дзюдо, посвятивший этому виду единоборств более 40 лет своей жизни он в 2012 году построил клуб, где сегодня постоянно тренируются женская сборная Азербайджана и национальная команда ветеранов.

«Азер Аскеров пронес сквозь годы свою любовь к дзюдо, - рассказывает о своем руководителе Хафис Гаджиев. – Клуб не приносит ему прибыли, плата за занятия у нас небольшая. Чтобы поддерживать комплекс в надлежащем состоянии, Азер муаллим тратит свои собственные средства. Ведущие спортсмены клуба получают у нас зарплату. Помимо этого, выделяются средства для поездок ветеранов на крупные соревнования. На чемпионатах страны Judo Club 2012 стабильно в числе трех лучших клубов. Да, у нас пока нет призеров Олимпиад, но они обязательно будут… Нам пока всего семь лет, однако определенных успехов мы уже достигли. Если говорить о последних победах, то можно отметить золото призера молодежного чемпионата Европы Мурада Фатиева (81 кг) на Кубке Европы в Оренбурге. Он, кстати, был знаменосцем Азербайджана на церемонии открытия проходящей сейчас в итальянском Неаполе Всемирной Универсиады. Совсем недавно в Польше завершился юношеский чемпионат Европы, где дзюдоисты нашего клуба Ниджат Мамедли (55 кг) и Гусейн Мамедов (свыше 90 кг) стали серебряными призерами, завоевав для Азербайджана две из четырех наград.

Нельзя не сказать и о Афиге Сафарли, Диане Шорановой, Аиде Бахшиевой, Айхане Танрывердиеве… Есть у нас и сильные самбисты. К примеру, Абдулла Абдуллаев выступал на Европейских играх в Минске. Юная каратистка Фидан Дадашова стала серебряным призером недавнего турнира в Нур-Султане. Она же позже вышла в финал Всемирных игр для школьников в Венгрии, где золото взяли два других спортсмена нашего клуба – Кенан Бабаев и Фарид Агаев». Главным тренером Judo Club 2012 является знаменитый Тарлан Гасанов. 76-летний заслуженный тренер Азербайджана может похвастать сотнями медалей своих подопечных с чемпионатов мира и Европы, Исламских игр, различных международных соревнований. Среди нынешних сборников его воспитанниками являются Хидаят Гейдаров и Мамедали Мехтиев. Оба завоевали медали на недавних Евроиграх. Правда, они не из Judo Club 2012. «Может, это прозвучит нескромно, но многие известные дзюдоисты стучатся в двери нашего клуба, - продолжает Хафис Гаджиев. – Они видят, как у нас ценят спортсменов и как к ним относится лично Азер муаллим».

Охотно здесь не только больших мастеров, но и всех мальчишек и девчонок, которых приводят сюда заниматься единоборствами родители. Юная смена сразу вливается в дружную спортивную семью Judo Club 2012. Плата за занятия, как уже отмечалось, в полном смысле символическая. А после первых успехов спортсмен освобождается и от нее. «Деньги, которые платят ученики, не покрывают расходы клуба. Но наша цель – не зарабатывать, а воспитывать хороших спортсменов, а главное, хороших людей. Родители это понимают. Кстати, они могут наблюдать за тренировкой своих чад в режиме онлайн, сидя дома или на работе», - рассказывает директор. И совсем не случайно сборная Японии для подготовки к прошлогоднему чемпионату мира в Баку выбрала именно Judo Club 2012. «Гости из Японии посетили несколько клубов столицы, но остановили свой выбор на нас, - вспоминает Х.Гаджиев. - Они даже сравнивали легендарный японский Институт дзюдо Кодокан и наш клуб. В знак благодарности за наше гостеприимство они провели у нас мастер-класс и пригласили в Токио, где в этом году пройдет чемпионат мира, а в следующем – Олимпиада».