В Лондоне крестили сына принца Гарри
Архиепископ Кентерберийский крестил сегодня сына британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, передает "Интерфакс".
Как уточняет "Би-би-си", церемония крещения Арчи прошла в частном порядке без присутствия публики. Крестные родители ребенка также не называются.
Сообщается лишь, что церемонию в часовне Виндзорского замка посетили отец Гарри принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла, его старший брат принц Уильям с супругой герцогиней Кембриджской Кэтрин, мать Меган Дория Рагланд. Также присутствовали сестры покойной принцессы Дианы, матери Гарри: леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодейл. Все они запечатлены на официальной фотографии с крестин, которую распространила королевская семья.
Королева Елизавета II не посетила крестины из-за плотного графика.