Роухани обвинил США в терроризме и экономической войне

Президент Ирана Хасан Роухани возложил в субботу на европейских партнеров ответственность за приостановку Ираном части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, Роухани заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Последние шаги Ирана не выходят за рамки ядерной сделки и не являются нарушением СВДП", - отметил он.

При этом Роухани дал понять, что только отмена всех санкций против Ирана может заставить Тегеран пересмотреть свои решения.

В разговоре с Макроном иранский президент назвал давление, которое оказывают США на Иран, "терроризмом и экономической войной".