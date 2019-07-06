В двух крупнейших городах Казахстана Нур-Султане и Алматы начались задержания участников несанкционированных митингов, сообщает РИА Новости. С призывом выйти на акции протеста к своим сторонникам в социальных сетях обратился лидер признанного в Казахстане экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

В Нур-Султане задержания проходят около торгового дома «Есиль», в Алматы — около центрального стадиона. Задержанных отводят в автобусы, чтобы доставить в отделения полиции.

В центре Алматы вечером, по оценкам очевидцев, были задержаны более 250 человек, передает «Интерфакс». В Нур-Султане, по словам очевидцев, задержаны несколько десятков человек.

Это не первые акции протеста в Казахстане. Ранее руководитель пресс-службы МВД Казахстана Нурдильда Ораз заявил, что за участие в несанкционированных митингах «для дестабилизации общественной ситуации во время выборов» 9 и 10 июня полиция задержала около 700 человек. Он уточнил, что примерно 550 человек были привлечены к административной ответственности.