ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на странице в Facebook, передает «Лента.Ру».

Автором проекта выступил депутат от Украины Артур Герасимов. Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против высказались шесть человек, столько же воздержались. «Резолюция ОБСЕ о российской милитаризации временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум со стороны россиян, одобрена», — написал Чубаров.

Документом также осуждаются действия России в рамках операции по задержанию украинских моряков в Керченском проливе, пишет ТАСС.

Ранее делегация из России отказалась участвовать в обсуждении подготовленного Украиной проекта резолюции ПА ОБСЕ по Крыму.