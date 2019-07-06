Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму

Двое граждан РФ, задержанных в Ливии, помещены в тюрьму. Им официально предъявили обвинения во вмешательстве в президентские выборы.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что в тюрьме в пригороде Триполи находятся социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али (у него двойное гражданство — России и Иордании). Третий участник группы уже находится в РФ, передает ТАСС.

К работе по освобождению арестованных подключился МИД.

По данным источников «Росбалта», Фонд защиты национальных ценностей связан с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Глава фонда Александр Малькевич также заведует проектом USA Really. Последний, в свою очередь, аффилирован с изданием РИА ФАН. Как ранее сообщал «Росбалт», это информационное агентство контролируется Пригожиным.

Ранее Bloomberg сообщил, что двое граждан РФ арестованы в Ливии по подозрению в попытке повлиять на выборы президента. Россияне якобы хотели встретиться с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.