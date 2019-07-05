В Париже не стихают протесты

В Париже проходило сразу несколько акций протеста, нигде не было зафиксировано столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно кадрам прямых трансляций в соцсетях, колонна манифестантов шла по заранее оговоренному с властями маршруту. Помимо уже традиционных требований о снижении налогов и отставке руководства страны из толпы звучали призывы освободить всех участников движения, которые находятся под стражей, а также лозунги против проводимой в стране реформы образования.

Колонну манифестантов сопровождали отряды полицейского спецназа и жандармерии, в адрес которых периодически были слышны неодобрительные выкрики. Во время марша правоохранители пару раз применили слезоточивый газ, однако до серьезных стычек дело не дошло. Конечной точкой маршрута колонны стала площадь Каталонии на юге французской столицы.