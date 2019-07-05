США оставят Украину без новейшего оружия

"На тактическом уровне это может быть стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, совсем небольшие дополнительные партии Джавелинов, бронированная автотехника, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Частично это будут средства, связанные с охраной не только сухопутных, но и морских границ, а в перспективе – катера. Это то, что мы можем получить в течение полугода. Особо мощного или дорогого высокотехнологичного оружия не будет точно. Потому что в США нет уверенности, что это оружие не будет захвачено Россией или передано в РФ какими-то силами даже при разных режимах в Украине", - заявил украинский генерал.

При этом он посоветовал Украине делать ставку на оружие отечественного производителя. По его словам, продукция отечественного ОПК по многим параметрам не хуже, чем в Европе или даже в США.